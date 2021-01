Pinhel promove iniciativa “Ligados pela Leitura” para combater isolamento

A autarquia de Pinhel promove o projeto “Ligados pela Leitura” para combater o isolamento causado pela pandemia.

A informação foi divulgada esta terça feira pelo município que explica intenção da iniciativa: «o objetivo é chegar às pessoas que se encontram sozinhas e privadas de convívio, nesta altura em que o apelo é para ficar em casa», lê-se na divulgação.

A ação é promovida pela Biblioteca Municipal de Pinhel, com o apoio do Gabinete de Ação Social do município. Numa fase inicial os interessados ou alguém que lhes seja próximo devem contactar a Biblioteca Municipal e manifestar a sua vontade. Num período posterior, a bibliotecária do município irá entrar em contacto com a pessoa isolada e, depois de conversar um pouco, prossegue com a leitura de um conto ou poema, «em suma, um momento de partilha», lê-se no comunicado.

O serviço de leitura será assegurado de segunda-feira a sexta-feira.