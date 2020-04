ULS Guarda: Teste a recém-nascido de grávida com Covid-19 deu negativo

Deu negativo o teste à Covid-19 realizado ao bebé que nasceu no domingo à noite, na maternidade do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

A mãe tinha sido testada positivo quando deu entrada no serviço de Obstetrícia, um procedimento normal no atual contexto pandémico, para realizar uma cesariana programada, que decorreu normalmente. O bebé, um menino, e a mãe, de 38 anos, estão bem e em isolamento específico, conforme prevê o plano de contingência do hospital. «A parturiente não apresentava sintomas e só soube que tinha Covid-19 quando fizemos o teste, que atualmente estamos a fazer, por rotina, a todos as pessoas internadas no Sousa Martins», disse a O INTERIOR Luís Ferreira, pneumologista que coordena a comissão de acompanhamento da Covid-19 na ULS da Guarda.