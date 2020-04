Confeções Trindade despede 50 trabalhadoras

A empresa Confeções Trindade, sediada na freguesia do Tortosendo (Covilhã), despediu na semana passada 50 trabalhadoras, de acordo com a União dos Sindicatos de Castelo Branco (USCB).

Este é um dos casos referidos pela delegação distrital da CGTP num comunicado enviado a O INTERIOR. A USCB faz referência a «largas centenas de trabalhadores que foram lançados no desemprego» no distrito de Castelo Branco e adianta outras situações, além daquela que sucedeu na fábrica do Tortosendo e que terá apanhado as trabalhadoras de surpresa. Na nota é ainda mencionado o despedimento de «144 trabalhadores temporários na APTIV (ex-Delphi)», em Castelo Branco, e de «centenas de funcionários dos sectores do comércio, da restauração e turismo, bem como de algumas empresas privadas que exploram as cantinas escolares, entre outras». A União de Sindicatos destaca ainda o crescimento do recurso ao “lay-off” em Castelo Branco, adiantando este regime abrange já «mais de 20 empresas e perto de 3 mil trabalhadores», mas alerta que nos próximos dias esses números vão crescer «exponencialmente».