ULS da Guarda recebe 55 médicos internos esta segunda-feira

Cinquenta e cinco médicos internos iniciam esta segunda-feira a sua formação geral e especializada na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Destes jovens clínicos, 42 novos são de formação geral e 13 de formação especializada (um de Psiquiatria, dois de Cirurgia Geral, cinco de Medicina Geral e Familiar, um de Pneumologia, três de Medicina Interna e um de Pediatria), adianta a ULS.

A sessão de boas vindas foi dividida em duas sessões (10 e 11 horas) e decorre no Auditório Dr. Lopo de Carvalho, contando com a presença de representantes do Conselho de Administração da ULS e da diretora do Internato Médico, Cláudia Vaz.

Haverá também intervenções online do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales; do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães; do presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, João Carlos Ribeiro; e do médico intensivista Gustavo Carona.