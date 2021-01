Pinhel também vai suspender aulas presenciais nas próximas duas semanas

As aulas presenciais estão suspensas durante as duas próximas semanas no concelho de Pinhel devido à situação epidemiológica do concelho.

A medida foi divulgada pelo presidente da Câmara local, Rui Ventura, segundo o qual as autoridades de saúde local e distrital concordaram com a decisão. «Falta apenas a confirmação da Direção Regional de Saúde», adiantou Rui Ventura.

O concelho regista 129 casos na comunidade, mais 48 no lar da Misericórdia de Pinhel. «Dos utentes positivos, quatro delas encontram-se internados no Hospital Sousa Martins, uma delas em estado muito grave nos cuidados intensivos», acrescentou o provedor Luís Videira Poço, salientando que ainda não se registaram vítimas mortais na instituição.

O responsável adiantou que a instituição recebeu hoje uma brigada de intervenção rápida de apoio aos lares com surtos de Covid-19 vinda do Porto, com quatro elementos.