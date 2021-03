UBI estuda novo perfil de “universidades cívicas”

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai coordenar nos próximos dois anos o projeto Europeu R&I LOOP – “Shaping the way Higher Education Institutions do Research and Innovation with and for Society”.

O trabalho foi aprovado no âmbito da ação “KA2: Cooperação para Inovação e troca de boas-práticas, mais especificamente nas Parcerias Estratégicas para a Educação Superior” e destina-se a alavancar um novo perfil de “universidade cívica”, «onde a dimensão regional, a inovação aberta e a inovação social possibilitem a adoção de estratégias, efetivamente, centradas no cidadão», refere a UBI em comunicado. Os parceiros são a Universidad Politecnica de Madrid (Espanha), a Universita Politecnica delle Marche (Itália), a Johannes Gutenberg – Universitat Mainz (Alemanha) e a consultora INOVA+. O projeto foi idealizado tendo por base as áreas prioritárias da Agenda da União Europeia para as Instituições de Ensino Superior (IES), que destacam a necessidade de redirecionar os esforços para unir educação, investigação, inovação e interação com a comunidade, requerendo novos perfis “Empreendedores” para o ensino superior.

A equipa da UBI responsável pela investigação é constituída pelo docente, investigador do Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais (NECE) e diretor da UBIexecutive – Business School, João Leitão (coordenador) e pela investigadora do NECE e gestora da incubadora UBImedical, Dina Pereira. De acordo com João Leitão, “o consórcio está mobilizado, motivado e empenhado no sucesso deste projeto”, em prol da construção participativa e aberta de um novo perfil de “universidades cívicas”.