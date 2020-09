UBI entre as melhores 1.500 universidades do mundo

A Universidade da Beira Interior (UBI) está entre as melhores 1.500 universidades do mundo no ranking da Times Higher Education (THE).

Divulgada na semana passada, a classificação desta prestigiada entidade avaliadora coloca a UBI no patamar 601-800 numa lista liderada, pelo quinto ano consecutivo, pela Universidade de Oxford (Inglaterra). O World University Rankings (WUR) elaborado pela THE baseia-se em 13 indicadores que medem o desempenho de uma instituição em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e internacionalização. Além da UBI, deste ranking internacional constam também as Universidades Católica, Nova de Lisboa, do Porto, de Lisboa, de Aveiro, de Coimbra, do Algarve, de Trás-os-Montes e Alto Douro, o ISCTE e o Instituto Politécnico do Porto.