UBI com taxa de ocupação de 103,3 por cento após terceira fase de acesso ao ensino superior

A Universidade da Beira Interior (UBI) preencheu 39 das 96 vagas disponíveis na terceira e última fase de acesso ao ensino superior.

Os dados foram divulgados esta madrugada pela Direção-Geral do Ensino Superior e revelam que a instituição da Covilhã atraiu 1.381 novos estudantes no total das três fases, o que representa uma taxa de ocupação de 103,3 por cento. Recorde-se que a UBI tinha 1.337 vagas iniciais.

Os cursos que não conseguiram preencher os lugares disponibilizados são Engenharia Civil (sobram 11 vagas), Química Industrial (9), Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (8) e as duas novas licenciaturas de Matemática e Aplicações (9) e Física e Aplicações (9). Engenharia Eletromecânica (5) e Engenharia e Gestão Industrial (2) são as restantes licenciaturas com vagas sobrantes.