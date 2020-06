UBI baixa propinas de licenciatura e mestrado integrado

A Universidade da Beira Interior (UBI) terá um valor mais baixo de propinas no próximo ano letivo, segundo anunciado no site da instituição.

A decisão foi aprovada no Conselho Geral, realizado no dia 26 de junho, tendo a propina dos cursos do 1º Ciclo e Mestrado Integrado sido reduzida para 697 euros anuais. Trata-se de uma redução de cerca de 170 euros face ao valor anteriormente praticado de 871,5 euros.

Na sessão foi aprovado também o Relatório de Atividades e Contas Consolidadas do ano de 2019 que mereceu «aprovação unânime por parte dos conselheiros que participaram na sessão, a primeira do órgão depois de decretada a pandemia da Covid-19», segundo a UBI.

Na mesma reunião foram também apresentados e apreciados o Relatório do Provedor do Estudante relativo ao primeiro semestre de 2019/2020 e o Relatório de Atividades e Contas Consolidadas.