Mais dois casos de covid-19 detetados no Fundão

Há dois novos casos de contágio por covid-19 no concelho do Fundão. De acordo com a Rádio Cova da Beira um dos indivíduos é familiar da senhora a quem foi detado o novo coronavírus na passada sexta-feira. O outro caso refere-se a um indivíduo que trabalha na área da Grande Lisboa e se deslocou ao concelho.

O homem testou positivo no passado fim de semana e estará hospitalizado no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, segundo declarações prestadas pelo presidente da câmara municipal do Fundão, Paulo Fernandes em conferência de imprensa. O edil assegurou que o homem está «estável» e que não há cadeias de transmissão no concelho.

Apesar disso falta ainda realizar cerca de 15 testes a pessoas familiares da senhora infetada de forma a dissipar dúvidas sobre as possíveis cadeias de transmissão