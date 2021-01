A circulação rodoviária na Avenida Dr. Afonso Costa, na Guarda, vai sofrer alterações a partir desta segunda-feira devido às obras em curso, informa a autarquia.

Assim, o sentido ascendente é desviado pela Av. da Malmedra e Av. do Estádio Municipal (a partir do cruzamento com a Malmedra). Já o sentido descendente será desviado pela Av. Comandante Salvador do Nascimento e Rua da Fontinha.

As mudanças estarão devidamente sinalizadas no local.