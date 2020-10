Sete meses e 448 casos de Covid-19 depois

Cronologia da Covid-19 na região

2 de março: Hospital Sousa Martins, na Guarda, é uma das duas unidades referência de “segunda linha” para a contenção da Covid-19 na região Centro

15 de março: Primeiro caso de Covid-19 detetado na ULS Guarda: um homem residente em Viseu que regressou do estrangeiro

21 de março: Primeiro caso detetado no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (Covilhã). Tratava-se de um camionista de passagem pela região

22 de março: Estado de Emergência em Portugal

27 de março: Primeiro óbito da Beira Interior: homem, de 99 anos, que era utente do Lar de Nossa Senhora da Veiga em Vila Nova Foz Côa. Primeiro caso detetado em Castelo Branco.

29 de março: ULS cria áreas dedicadas à Covid-19 na Guarda, Pinhel, Trancoso e Seia

30 de Março: Vila Nova de Foz Côa é o concelho da Beira Interior com mais casos confirmados de Covid-19 (19). Primeira morte por Covid-19 em Seia.

2 de abril: Mais de uma centena de infetados com Covid-19 no distrito da Guarda

11 de abril: Primeiro caso em Fornos de Algodres

29 de abril: 15 mortes registadas no distrito da Guarda

3 de maio: Situação de calamidade em Portugal (fim do Estado de Emergência)

5 de maio: ULS sem novos casos há uma semana

9 de maio: Primeiro caso detetado no Sabugal

31 de maio: Primeiro caso de Covid-19 em Belmonte

1 de julho: Estado de alerta (contingência em Lisboa e calamidade em 19 freguesias de Lisboa e Vale do Tejo)

2 de junho: Comissão coordenadora da Covid-19 na ULS demite-se em bloco

5 de julho: IPG suspende exames presenciais após estudantes testarem positivo à Covid-19

18 de junho: Hospital Sousa Martins, na Guarda, continua a ser unidade referência para a Covid-19 na região Centro

15 de setembro: Estado de contingência em Portugal

16 de setembro: Mêda regista o primeiro caso de Covid-19 desde o início da pandemia

17 de setembro: Aguiar da Beira regista primeiros casos de coronavírus

19 de setembro: Primeira morte por Covid-19 de um residente no concelho da Guarda. 210 casos ativos na área de abrangência da ULS.

26 de setembro: Concelho da Guarda chega aos 100 infetados

Seguindo a tendência nacional, o número de casos de Covid-19 na região tem vindo a aumentar. Na última semana registaram-se 21 novos casos de infeção por Covid-19, na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, segundo o relatório epidemiológico divulgado no passado dia 3 de outubro. O total acumulado de infetados com o novo coronavírus é agora de 448. Há ainda mais um óbito, um residente no concelho de Celorico da Beira. Esta é a 18ª morte desde o início da pandemia.

Luís Ferreira, diretor de pneumologia da ULS, diz que «era expectável que neste período do ano, outubro-novembro, houvesse um aumento de casos. Era mais ou menos consensual na comunidade científica e nós estávamos avisados para isso», adianta o responsável. «Acho que depois do pico inicial houve realmente uma descida da curva e esta está a começar a subir agora. Isso é notório pelo número de casos diários que está a aumentar, estamos a entrar, nitidamente, numa segunda fase, parece-me», acrescenta o médico e diretor do serviço de Pneumologia.

Atualmente, e segundo o mesmo boletim, há 108 casos ativos na área da ULS guardense, com destaque para os 35 em Figueira de Castelo Rodrigo, os 18 na Guarda e os 16 em Seia. As exceções são Fornos de Algodres e Manteigas, onde não há casos ativos há várias semanas. De acordo com o relatório, que inclui os dados disponíveis até à 17 horas desse dia, na sexta-feira havia 322 casos recuperados (+18 do que no relatório anterior), 374 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (-41) e 11 internados (-5), um dos quais nos cuidados intensivos (+1).

Na semana que passou não houve altas e registaram-se 97 casos de Covid-19 acompanhados no domicílio (+12). No total, havia 3.988 contactos vigiados pela USP na sexta-feira, o que representa um aumento de 162 pessoas relativamente a 25 de setembro. A subir continuam também os casos em profissionais de saúde, que são agora 25 (+3).

Em termos concelhios, Almeida regista um total acumulado de 14 casos (+2), 39 em Figueira de Castelo Rodrigo (3), 106 na Guarda (+6), 7 na Mêda (+2), 40 em Pinhel (+3), 12 no Sabugal (+6) e 45 em Seia (+2). Nos restantes não houve novas infeções, pelo que Celorico da Beira continua com 16 pessoas doentes; Fornos de Algodres com 5, Gouveia com 34, Manteigas com 7, Trancoso com 30 e Vila Nova de Foz Côa com 93.

Em Aguiar da Beira, que não pertence à ULS da Guarda, havia um total acumulado de 27 casos esta sexta-feira, 22 dos quais ativos, e 5 recuperados, segundo informação disponibilizada pela autarquia.