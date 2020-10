Restaurante Colmeia é o vencedor do primeiro concurso Beira Interior Gourmet

O restaurante Colmeia, da Guarda, é o vencedor do primeiro concurso gastronómico Beira Interior Gourmet, que decorreu entre 10 de julho e 10 de agosto.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta segunda-feira no Teatro Municipal da Guarda (TMG). O concurso organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e que tinha como objetivo fazer sobressair «o melhor da região em termos gastronómicos e vínicos» contou com a participação de 30 restaurantes de norte a sul da Beira Interior.

Além do “Melhor Restaurante”, a CVRBI distinguiu mais onze estabelecimentos de restauração em nove categorias. O júri foi presidido pelo jornalista e crítico Fernando Melo, que vai agora compilar um livro-guia, a editar pela Comissão Vitivinícola, sobre os restaurantes que participaram no concurso, as suas caraterísticas, o serviço, as iguarias, a comida e o vinho que serviram nas provas.

