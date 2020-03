Resiestrela apela a novos cuidados no manuseamento do lixo doméstico

A Resiestrela, empresa de gestão de resíduos da Beira Interior, apela para que «todos cumpram novas regras no manuseamento do lixo doméstico» no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a empresa sediada no Fundão lembra que os resíduos também podem ser contaminados no caso de alguém em casa estar infetado e que, por isso, os resíduos devem ser colocados em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até dois terços da sua capacidade (sem encher totalmente os sacos). «Os sacos fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados)» nunca no chão, lê-se na nota. Além disso, «as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum». A Resiestrela sublinha ainda que os seus trabalhadores continuam a contribuir para a limpeza dos municípios diariamente e a garantir o tratamento dos resíduos.