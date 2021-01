Prisão preventiva para três suspeitos de tráfico de droga na Covilhã

Três suspeitos de tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas nos concelhos da Covilhã e Vila Real de Santo António vão ficar em prisão preventiva após terem sido detidos pela GNR da Covilhã, no passado domingo.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, os detidos têm entre 26 e 31 anos. A operação foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã, na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um ano. «Os militares apuraram que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo cocaína, haxixe, MDMA [ecstasy], heroína e canábis diretamente aos consumidores», refere a GNR em comunicado, adiantando que um dos suspeitos fornecia ainda outros abastecedores, sendo esta uma das maiores redes de tráfico de estupefacientes da Covilhã.

Foram efetuadas oito buscas, três domiciliárias e cinco em veículos, que culminaram com a detenção de dois dos suspeitos no concelho da Covilhã e um terceiro no concelho de Vila Real de Santo António. Na ação foram também apreendidas 530 doses de haxixe, 40 doses de cocaína, 60 sementes de canábis, 20 doses de canábis, uma planta de canábis e diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

A GNR apreendeu ainda dois veículos ligeiros, três armas de ar comprimido, 250 euros em numerário, 20 aparelhos eletrónicos, entre os quais diversos telemóveis, computadores portáteis, “tablets” e uma televisão, sete balanças digitais, quatro armas brancas, dois bastões, diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

Os três detidos têm antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, tendo o Tribunal Judicial de Castelo Branco determinado a sua prisão preventiva. Os indivíduos foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.

A operação contou com o reforço dos Destacamentos da Covilhã e de Castelo Branco, bem como da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Castelo Branco, e com o apoio da PSP.