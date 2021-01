Abertas candidaturas para lotes na Área de Acolhimento Empresarial

A Câmara de Trancoso tem a decorrer até 31 de janeiro o prazo de apresentação de candidaturas à atribuição de cinco lotes na Área de Acolhimento Empresarial.

O regulamento e aviso de abertura estão disponíveis a todos os interessados na Secretaria da Câmara Municipal e no sítio da internet do município de Trancoso (https://www.cm-trancoso.pt/). A nova Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso foi edificada próximo do atual parque industrial, junto da estrada municipal que faz a ligação entre aquela cidade e a localidade de Fiães. Atualmente, já foram atribuídos cinco lotes a empresários locais.