Faz esta terça-feira um ano que foram detetados os primeiros casos de Covid-19 em Portugal.

A 2 de março de 2020, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciava os dois primeiros casos de portugueses infetados com o novo coronavírus, ambos em hospitais do Porto: um médico de 60 anos vindo de uma estância de esqui no norte de Itália e um outro homem de 33 anos, com ligação a Valência, em Espanha.