Portugal também suspende vacina da AstraZeneca

O presidente do Infarmed acaba de anunciar que a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed recomendaram a «interrupção temporária» do processo de vacinação com a vacina da AstraZeneca, tendo por base o princípio da «precaução em saúde pública».

A decisão surge após casos de «reações adversas reportadas em vários países europeus». Ainda não foi feita uma ligação entre os casos reportados e a toma da vacina, explicou Rui Ivo, mas espera-se que «durante esta semana haja resultados» dessa avaliação.

Os casos conhecidos foram discutidos a nível europeu, com a Agência Europeia de Medicamentos e as redes de autoridades responsáveis pelos planos nacionais de vacinação, onde participa a DGS.

As preocupações com a vacina da AstraZeneca surgiram na Europa após relatos de formação de coágulos em pessoas que foram vacinadas. Na Europa são já, pelo menos, 17 os países que suspenderam o uso da vacina: Alemanha, Áustria, Bulgária, Dinamarca, França, Espanha, Estónia, Eslovénia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega e Roménia.