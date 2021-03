Candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço até 9 de abril

Decorre até 9 de abril o período de apresentação de candidaturas à 17ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, promovido anualmente pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI).

O galardão distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas e o vencedor recebe um prémio monetário de 7.500 euros. A escolha cabe a um júri constituído pelos membros da direção do CEI (reitores das universidades de Coimbra e de Salamanca, Espanha, e o presidente da Câmara Municipal da Guarda) e por mais oito elementos (representantes das Comissões Executiva e Científica do CEI e quatro personalidades convidadas pela direção). Segundo o regulamento, as candidaturas podem ser apresentadas «por instituições ou pessoas, acompanhadas do currículo do candidato e da documentação que os proponentes considerem útil e pertinente para a decisão do júri».

O Prémio Eduardo Lourenço, falecido a 1 de dezembro de 2020, teve a sua primeira edição em 2004 e já distinguiu a professora catedrática Maria Helena da Rocha Pereira, o jornalista Agustín Remesal, a pianista Maria João Pires, o poeta Ángel Campos Pámpano e o professor catedrático de direito penal Jorge Figueiredo Dias. Os escritores César António Molina, Mia Couto, Agustina Bessa Luís, Luís Sepúlveda e Basilio Lousada Castro, o teólogo José María Martín Patino, os professores e investigadores Jerónimo Pizarro, Antonio Sáez Delgado, Carlos Reis e Ángel Marcos de Dios e o jornalista e escritor Fernando Paulouro das Neves foram outros dos galardoados.