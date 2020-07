Portugal garante que não há entraves à vinda dos emigrantes

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, garantiu esta quarta-feira durante um debate com representantes das comunidades portuguesas, que as fronteiras terrestres e aéreas estão abertas e não há entraves à entrada e saída de Portugal.

No decorrer da conferência digital “Portugal Seguro – Férias dos Tempos de Pandemia”, organizado pelo grupo parlamentar do PS, a governante afirmou que «Portugal é um país seguro» e que, além dos casos identificados em 19 freguesias na Grande Lisboa, «o restante país tem poucos casos».

Berta Nunes recordou que Portugal tem as fronteiras terrestres e aéreas abertas: «Onde estão as principais comunidades – Alemanha, Suíça, França, Luxemburgo, não há qualquer problema em vir e voltar, exceção para a situação do Reino Unido, que temos esperança que se venha a alterar», afirmou.