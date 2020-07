Sp. Covilhã inicia pré-época em isolamento nas Penhas da Saúde

Sem trabalho no relvado ou declarações à comunicação social, assim foi o arranque da pré-época do Sp. Covilhã na segunda-feira, no Estádio Santos Pinto. Os atletas seguiram de imediato para estágio nas Penhas da Saúde, onde vão ficar isolados na Pousada da Juventude. Plantel, corpo técnico e staff directivo realizaram testes à covid-19 e todos «acusaram negativo ao vírus», de acordo com informação publicada ontem na página do clube.



Só após serem conhecidos estes resultados se iniciaram os treinos de conjunto, facto que tinha já sido adiantado pelo presidente do emblema serrano na última Assembleia-Geral (AG) do clube, que aprovou as contas e o orçamento para a nova época. José Mendes disse também aos sócios que o plantel vai ser reforçado com dois jogadores brasileiros, um ganês e outro costa-marfinense, que ainda não puderam viajar para Portugal devido às restrições de circulação entre países por causa da pandemia. Atualmente, o Sp. Covilhã, 11º classificado da IIª Liga na última época, conta com as permanências de Igor Araújo, Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, Jaime Simões, Brendon (emprestado pelo Portimonense), Gilberto Silva, Filipe Cardoso, Gui Inters, Daffé e Inusah.

Os reforços já assegurados são David Santos (ex-Canelas), João Cardoso (ex-Estoril), Jaiminho (ex-Rio Ave) e Leo Cá (ex-Lourosa), enquanto Carlos Henriques, Zarabi, Daniel Martins, Soares, Jean Batista, Guilherme Rodrigues, Rodrigo António, Leandro Pimenta, Mica Silva, Rodrigo Martins e Bonan deixaram o clube. De saída poderá estar também o influente avançado Kukula, que pode rumar ao estrangeiro. Na semana passada, os sócios aprovaram o orçamento para a temporada que agora se inicia e que ronda os 850 mil euros. José Mendes alertou que se avizinham tempos difíceis porque a interrupção da IIª Liga causou «prejuízos enormes»: «O apoio de 174 mil euros que o clube recebeu da Liga e da Federação nem sequer cobriu a receita que encaixaria das transmissões televisivas. Apesar disso, fomos dos poucos clubes da Iª e IIª Ligas que pagou escrupulosamente a toda a gente», declarou o dirigente, receando a falta de apoios e de patrocinadores devido à crise.

Outra incerteza é também o arranque das provas oficiais, com o presidente do Covilhã a referir na AG que a Taça da Liga possa começar em meados de agosto. «Em princípio, a primeira eliminatória da Taça da Liga deverá disputar-se a 15 de agosto e oito dias depois começará a IIª Liga, realizando-se a segunda eliminatória da Taça da Liga no último fim de semana de agosto. Mas nada disto é oficial», ressalvou José Mendes aos sócios.