Portugal com 10.556 infetados e 156 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

É o pior dia de sempre. O número de mortos por Covid-19 atingiu esta quarta-feira um novo recorde em Portugal, com 156 óbitos nas últimas 24 horas e 10.556 novos casos.

Desde o início da pandemia há um total acumulado de 8.236 mortes e 507.108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 116.328, mais 5.940 do que na terça-feira.

Dos óbitos, 67 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 36 no Norte, 36 na Região Centro, 11 no Alentejo e seis no Algarve.