Ordem dos Médicos enaltece «desempenho notável» dos hospitais da Guarda, Cova da Beira e Castelo Branco no combate à Covid-19

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) considera que «todos» os hospitais e unidades de cuidados de saúde primários da região têm tido «um desempenho notável» na luta contra a pandemia da Covid-19 e nos cuidados prestados aos doentes.

Segundo o presidente da SRCOM, a região Centro tem estado «com grande pressão» e tem dado um «inestimável contributo» à resposta assistencial. «Os hospitais têm tido um desempenho acima, muitas vezes, do que é possível e que nem sequer se reflete na taxa de esforço (relativamente aos planos de contingência)», sublinha Carlos Cortes. De acordo com dados oficiais, atualmente as taxas de ocupação nas enfermarias Covid é de 93 por cento nos hospitais da região, com taxas de esforço acima dos 80 por cento.

A SRCOM destaca, entre outros, o caso do Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira e das Unidades Locais de Saúde da Guarda e de Castelo Branco, que, «apesar do desinvestimento em equipamentos e recursos humanos, souberam dar uma resposta fundamental». Os dados oficiais da região Centro (a 2 de fevereiro) davam conta de 1.446 internados com Covid-19, 1.312 internados em enfermaria, 134 internados nos cuidados intensivos, dos quais 103 ventilados.