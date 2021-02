CHUCB com 91 por cento de taxa de ocupação nas áreas Covid

O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) regista esta sexta-feira uma taxa de ocupação de 91 por cento nas áreas Covid e não Covid.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a administração da unidade hospitalar sediada na Covilhã adianta que estão internados 114 doentes infetados com Covid-19, dos quais 105 em enfermaria e nove nos cuidados intensivos. «O hospital encontra-se no nível máximo de contingência, com uma margem cada vez mais limitada de expansão, quer para enfermaria, quer para cuidados intensivos», refere o CHUCB.