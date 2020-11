Mulher sujeita a confinamento obrigatório apanhada no estacionamento de supermercado em Gouveia

A PSP identificou uma mulher de 48 anos, em Gouveia, na semana passada e levantou um auto de notícia por desobediência ao confinamento.

«A mulher que estava sujeita a confinamento obrigatório no seu domicílio, após ter testado positivo à Covid-19, foi encontrada no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial. Após ser identificada pela PSP foi encaminhada para a sua residência», adiantou fonte do Comando Distrital a O INTERIOR. Os factos foram remetidos para o Ministério Público.