Fuga de gás na Escola da Estação não se confirmou

Falso alarme. Não se confirmou a existência de uma fuga de gás na EB1 da Estação, na Guarda.

De acordo com o comandante dos bombeiros da cidade, Paulo Sequeira, «o cheiro que se fazia sentir no local era proveniente da limpeza de fossas nas imediações da escola. No local esteve uma equipa de técnicos da Galp que confirmaram não haver fuga de gás».

Os alunos já regressaram à escola, à exceção de três crianças que foram encaminhadas ao hospital devido a indisposição duas delas com vómitos e uma terceira com sinais de ansiedade, acrescentou Paulo Sequeira.