Missas presenciais retomadas no domingo na Diocese da Guarda

A diocese da Guarda vai retomar, no domingo, as missas em formato presencial, de acordo com uma nota divulgada esta quarta-feira.

No documento, D. Manuel Felício adianta que as eucaristias vão ser retomadas «com todas as cautelas e cumprindo de forma rigorosa as orientações dadas em março do ano passado» pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O bispo da Guarda acrescenta que, devido à pandemia, este ano não se realizarão «a procissão dos Passos, as representações públicas da Paixão, a procissão da Ressurreição, o cantar da Aleluia ou as visitas pascais».