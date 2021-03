Limpeza de terrenos prorrogada até 15 de maio

O Ministério do Ambiente estendeu o prazo de limpeza de terrenos por dois meses, até 15 de maio, depois de o Presidente da República ter promulgado o diploma do Governo.

«O novo prazo é 15 de maio», avançou a tutela do Ambiente e da Ação Climática, em resposta à agência Lusa, referindo-se à prorrogação da data-limite para a realização dos trabalhos de gestão de combustível.

No Conselho de Ministros dedicado às florestas, no passado dia 4, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, tinha anunciado a intenção de prorrogar o prazo de limpeza de terrenos pelos proprietários considerando as condições meteorológicas e a situação de confinamento devido à pandemia da Covid-19.