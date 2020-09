Médicos do Centro lançam manual para viver o dia-a-dia em tempo de covid-19

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos lançou esta quinta-feira o manual “Viver em tempo de Covid-19”, que sensibiliza os cidadãos para a adoção de comportamentos seguros neste período da pandemia covid-19.

«É uma espécie de manual de sobrevivência para as pessoas se poderem auxiliar e viverem o dia-a-dia no contexto social, laboral e familiar», disse o presidente daquela entidade, Carlos Cortes, na apresentação do documento através de meios de comunicação digitais.

Com mais de 80 páginas, a publicação procura ajudar os cidadãos a «viverem de forma normal e segura», inserindo-se na campanha #Respeito pela Vida. Segundo Carlos Cortes, o manual é um «instrumento importante», que mereceu uma «ampla validação científica» de várias especialidades, autoridades médicas e das faculdades de medicina da região Centro.