Mais um título para Sofia Barroso Sá

A belmontense Sofia Barroso Sá é a nova campeã nacional de golfe em sub-16, escalão que tinha terminado na segunda posição no ano transato. O campeonato nacional decorreu no Estela Golf Club, da Póvoa de Varzim. A jogadora da Associação Quinta do Lago liderou a competição desde o início, tendo terminado com menos 7 pancadas que a segunda classificada, Ana da Costa Rodrigues. Sofia Barroso Sá juntou este título aos dois campeonatos nacionais de sub-10, à taça nacional de sub-14, à Taça Mendes D´Almeida e à Taça da Federação Portuguesa de Golfe já conquistados na sua jovem carreira.