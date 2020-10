MASMI põe Parlamento a debater Pavilhão 5 do Hospital da Guarda

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, os projetos de resolução do CDS-PP, PSD, PS e BE, que recomendam ao Governo a construção do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, na Guarda. O projeto do PCP com o mesmo assunto foi aprovado por maioria, com a abstenção da Iniciativa Liberal.

Estas iniciativas parlamentares, que baixaram à 9ª Comissão de Saúde, surgiram na sequência da petição nº 636/XIII/4º, apresentada pelo Movimento de Apoio à Saúde materno Infantil (MASMI) do distrito da Guarda e entregue a 12 de junho de 2019 com 18.661 assinaturas. O documento foi apreciado em plenário no passado dia 30 de setembro.