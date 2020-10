Moto Clube acolhe Festival One Man Band

O Festival One Man Band, que decorre na esta sexta e sábado na Guarda, vai ter lugar na sede do Moto Clube local e não no TMG devido à realização da Cimeira Ibérica.

Para comemorar a décima edição, todo o cartaz deste ano é dedicado a projetos portugueses, alguns dos quais com um percurso muito peculiar e longo. Caberá à compositora e multi-instrumentista Rita Braga abrir as hostilidades, pelas 18h30. Seguem-se no palco do primeiro dia os projetos Little Orange, dedicado aos blues, e One Man Riff, do guardense Hugo Ramone. Há mais rock’n’roll, blues e eletrónica para ouvir no sábado, também a partir das 18h30, com Acid Acid (aka Tiago Castro), Meta (Mariana Bragada a explorar a essência da voz) e O Manipulador (a experimental aventura musical de Manuel Molarinho). O Festival One Man Band realiza-se em Portalegre e na Guarda e tem entrada livre.