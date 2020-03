IPG vai alargar ensino online a todos os cursos e suspende férias da Páscoa

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai alargar a todas as suas escolas superiores o ensino à distância através das plataformas digitais a partir da próxima segunda-feira.

A medida consta de um despacho da presidência do IPG, que pede aos docentes que «ainda não o fizeram, até esta sexta-feira, para publicarem numa plataforma do IPG o modelo de funcionamento à distância que irão utilizar nas unidades curriculares que estão a seu cargo, incluindo a avaliação, a qual deverá ser adaptada às circunstâncias atuais».

O método de ensino online já está a ser usado em «boa parte dos cursos» desde que as aulas presenciais foram suspensas, no passado dia 16. O IPG adianta que a interrupção vigorá até 9 de abril, data em que a situação será reavaliada. O que já é certa é a suspensão «da interrupção letiva da Páscoa», lê-se no despacho.