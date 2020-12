Inês Brites preside à Associação de Estudantes da Afonso de Albuquerque

As eleições para a Associação de Estudantes (AE) da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, decorreram na passada quinta-feira com uma única lista, a V, liderada por Inês Brites.

«Tive conhecimento de vários alunos que, tal como eu, pretendiam concorrer à presidência da AE da nossa escola, mas a lista que encabecei foi a única a apresentar-se a sufrágio», revela a dirigente estudantil recém-eleita com 223 votos. Registaram-se ainda 59 votos nulos e 16 brancos. Inês Brites confessa a O INTERIOR não ter ficado satisfeita «com a percentagem de abstenção, que foi de 73,06 por cento» e disse que não esperava que tantos estudantes não tivessem exercido o seu direito de voto. Apesar disso, a aluna do 11º ano do curso de Línguas e Humanidades pretende que a AE seja «ativa e inclusiva» e defende a ideia de que tem de «haver um órgão que represente o corpo discente e que consiga, de forma eficaz, trabalhar com os restantes elementos escolares». Além disso, «mais do que nunca pretendemos ajudar a atenuar os impactos negativos da situação pandémica no quotidiano de todos os integrantes da nossa comunidade escolar», assegura a representante dos alunos.

A equipa eleita para a AE da Afonso de Albuquerque quer desenvolver atividades que promovam o sucesso escolar de toda a comunidade, o que vai passar por «prestar apoio e assistência aos alunos mais desfavorecidos social, económica e intelectualmente», revela. Por outro lado, Inês Brites defende ainda que é importante «fomentar o debate, o ativismo, a confiança e respeito entre todos nós, de forma a abolir o sedentarismo e o abstencionismo irresponsável que se verificou nesta eleição». Da nova direção estudantil fazem ainda parte Rita Ganhão (vice-presidente), bem como Carolina Proença, Maria Correia, Eduardo Oliveira, Manuel Carvalho e Vasco Gil. Catarina Pina preside à Assembleia-Geral e Beatriz Prata Santos ao Conselho Fiscal.