Suspeito de roubo por esticão a idoso identificado na Covilhã

A GNR da Covilhã identificou um homem de 48 anos por roubo por esticão a um idoso, numa localidade daquele concelho.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, o suspeito foi abordado esta quarta-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses.

«Os militares apuraram que o suspeito abordou a vítima na via pública, arrancado com violência os bens que tinha na sua posse», refere a GNR em comunicado, adiantando que foram efetuadas três buscas, uma domiciliária e duas em veículos, que levaram à apreensão de nove artigos em prata.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã. A GNR refere que a ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI), do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Castelo Branco e dos postos do Tortosendo e Paul.