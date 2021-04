Habitações para arrendamento acessível sorteadas na Guarda e Trancoso

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai sortear habitações na Guarda e em Trancoso para arrendamento acessível. Os interessados podem concorrer a partir desta quarta-feira.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a iniciativa abrange 54 apartamentos T1, T2, T3 e T4 em diferentes pontos do país e só serão admitidas a concurso por sorteio as pessoas que estejam registadas na Plataforma de Arrendamento Acessível e que «preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso do concurso». As candidaturas manter-se-ão abertas por um período de 10 dias, podendo os interessados encontrar mais informações em www.portaldahabitacao.pt.

«Os sorteios terão lugar através do referido portal, de forma desmaterializada», adianta a tutela, esclarecendo que o objetivo é disponibilizar habitações do IHRU «às famílias que não têm resposta por via do mercado, nomeadamente as populações com rendimentos intermédios».