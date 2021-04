Canhoso inaugura Centro de Enfermagem gratuito

A União de Freguesias da Covilhã e Canhoso inaugurou esta quinta-feira um novo Centro de Enfermagem, no Canhoso.

O Centro de Enfermagem funcionará nas instalações da Junta de Freguesia e irá oferecer um conjunto de serviços. Nomeadamente «monitorização de parâmetros vitais (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, temperatura timpânica, glicemia capilar, controlo de colesterol, oximetria de pulso), administração de injetáveis, pensos simples, algaliações/re-algaliações, ensino/prevenção de riscos e promoção de hábitos de vida saudável», informa a junta de freguesia.

O funcionamento do serviço que, segundo a organização, pretende «melhorar a qualidade de vida da mesma, permitindo uma maior e melhor proximidade com os serviços de saúde», será todas as terças e quintas-feiras entre as 10 horas e o meio dia.