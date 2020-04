Há novos sinais de trânsito a partir de segunda-feira

Esta segunda feira entra em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito, que visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada.

Assim, será introduzida uma dezena de novos sinais de informação, novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural, bem como a representação gráfica dos sinais dos condutores, dos agentes reguladores do trânsito e dos sinais luminosos.

Entre eles está o sinal H46 – Zona residencial ou de coexistência – que «indica a entrada numa zona de coexistência, concebida para utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito estabelecidas no Código da Estrada», refere a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR).

Outras novidades irão surgir em áreas onde possam ocorrer «situações de especial perigosidade», com a possibilidade de haver a «inscrição de sinais de trânsito no pavimento, designadamente do sinal que indica a proibição de exceder a velocidade máxima».