ULS da Guarda não registou novos infetados nas últimas 24 horas

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda não registou novos casos de infeção com Covid-19 nas últimas 24 horas, situação não se verificava desde o final de março.

O relatório da situação epidemiológica divulgado este domingo, que reporta até às 17 horas de hoje, mantém inalterados tanto o número de infetados (215), como o de óbitos (12). Há ainda 54 doentes recuperados, 26 internados, dois dos quais nos cuidados intensivos. A ULS assinala também a existência de 123 casos no domicílio e 724 contactos em vigilância. Nas últimas 24 horas também o número de profissionais de saúde infetados (10) continuou inalterado.

Em termos concelhios, Vila Nova de Foz Côa permanece o mais afetado, com 92 pessoas infetadas e 7 mortes, seguido de Pinhel (26 casos e um óbito), Trancoso (22 casos) e Gouveia (21 casos e 3 óbitos). Guarda (19), Seia (10 e um óbito), Almeida (7), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3) e Manteigas (6) são outros municípios com registos de Covid-19, enquanto Mêda e do Sabugal continuam sem casos positivos.