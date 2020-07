Guarda: IPG forma quadros para a Altran

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai formar quadros na área das tecnologias digitais, no âmbito do programa “UpSkill: Digital Skills & Jobs”, que vão trabalhar na empresa Altran.

«É um orgulho para o IPG qualificar jovens nas áreas tecnológicas para dar resposta às necessidades de uma empresa de referência como a Altran», disse Joaquim Brigas. O presidente do IPG refere que aquele programa potencia dois grandes objetivos da sua presidência: «Reforçar parcerias com empresas altamente competitivas e permitir ao Politécnico da Guarda atingir novos públicos». Segundo o IPG, este programa de formação profissional, financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), «destina-se a desempregados que tenham concluído o ensino secundário ou superior, com competências na língua inglesa e que pretendam obter qualificações na área das tecnologias digitais».

O objetivo passa pela qualificação de recursos humanos através de uma formação intensiva de seis meses em áreas como a programação Java, gestão de plataformas “cloud” ou programação em plataformas “low-code”. Após esse período, os participantes terão mais três meses de formação em contexto empresarial com possibilidade de contratação no final do estágio. O IPG sublinha que a Altran, empresa líder mundial em soluções de engenharia, «irá contratar até 80 por cento dos formandos». O programa “UpSkill: Digital Skill & Jobs” é desenvolvido em parceria com o IEFP, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APCD) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).