Câmara da Guarda lança novo concurso para ciclovia com preço mais baixo

A Câmara da Guarda vai lançar um novo concurso público para a construção da ciclovia/pedovia ao longo da Via de Cintura Interna da Guarda (VICEG). O procedimento foi aprovado esta quinta-feira pelo executivo, com a abstenção de Sérgio Costa, e terá um valor base de 1,7 milhões de euros, bastante inferior aos 3 milhões do concurso anterior, após a decisão de não adjudicação deste último.

A redução foi justificada pelo presidente da autarquia com a necessidade de «diminuir a execução da obra para alinhar o projeto com os valores de uma candidatura ao FEDER, de 1,3 milhões de euros». Nesse sentido, foi eliminado alargamento da ponte da Estação e o prolongamento da ponte pedonal sobre a VICEG. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.