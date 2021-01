Governo avisa escolas para prepararem ensino à distância

O Ministério da Educação enviou um email às direções escolares de todo o país com a indicação de que devem preparar-se para o ensino online.

Na mensagem enviado através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares constam «instruções e recomendações», incluindo o pedido para que os estabelecimentos de ensino estejam preparados para, em caso de necessidade, arrancar uma vez mais com o ensino à distância. «Tendo as escolas, na preparação do ano letivo, previsto o funcionamento em regime não presencial, este deve estar preparado para poder ser ativado», lê-se no documento citado pelo “Jornal de Notícias” e o “Correio da Manhã” desta segunda-feira.

O email, enviado no mesmo dia em que o Governo anunciou a suspensão das aulas até 5 de fevereiro, informa ainda que as escolas voltam a ter acesso a recursos disponibilizados no ano letivo anterior, de forma a implementar as aulas online.

Assim, as aulas online podem regressar a 8 de fevereiro, tendo em conta que os números da Covid-19 em Portugal continuam a atingir novos máximos e podem apanhar milhares de alunos da Ação Social Escolar ainda sem computadores – até agora, o Governo apenas entregou 100 mil computadores aos cerca de 300 mil estudantes com Ação Social Escolar.

O Ministério da Educação esclarece ao JN que o email enviado na quinta-feira incluía «várias informações redundantes, mas necessárias para que toda a organização escolar ocorra devidamente», e que tal não indica uma decisão do Governo.