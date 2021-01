Marcelo rejeita ser «Presidente de fação»

«É inconcebível que, no 50º aniversário de Abril, não se possa dizer que não somos mais livres, justos, solidários, do que no início da caminhada», considerou, alertando que «temos de reencontrar o que ficou perdido. Fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos. Temos de valorizar as inclusões, os afetos, as cidadanias».

«A melhor homenagem que podemos prestar aos mortos [da Covid] é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal», desafiou Marcelo, que continuar a ser um Presidente «de todos e de cada um dos portugueses, próximo, que una, que não seja de uns contra os maus, que não seja de facção, que respeite o pluralismo e a diferença e que nunca desista da justiça social».