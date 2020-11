Filme promocional do Centro de Portugal premiado na Grécia

“Chegou o Tempo” distinguido com Silver Award no 11.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de Amo

O filme promocional do Turismo Centro de Portugal (TCP) “Chegou o Tempo” conquistou mais um prémio a nível internacional, desta vez no 11.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de Amorgos, que decorreu naquela ilha da Grécia. O filme da região Centro conquistou um Silver Award, equivalente a um segundo lugar, na categoria Tourism Destinations – Regions (Destinos Turísticos – Regiões).

“Chegou o Tempo” inseriu-se numa campanha lançada pelo TCP em maio, que teve como objetivo mostrar aos portugueses que o Centro de Portugal é o destino mais indicado para ultrapassar os dias difíceis do confinamento a que estiveram sujeitos: um destino mais seguro, mais autêntico, mais pessoal e mais sustentável.

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país. Esta é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa.

A região do Centro de Portugal encerra os mais diversos destinos turísticos e as mais diversas experiências, conciliando locais reconhecidos como Património da Humanidade com a melhor costa de surf da Europa, termas e spas idílicos, locais de culto de importância mundial e as mais belas aldeias, como as “Aldeias Históricas de Portugal” ou a Serra da Estrela.