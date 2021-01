Faleceu Bruno Navarro

Faleceu de morte súbita o presidente da Fundação Côa Parque, o historiador Bruno Navarro. Era presidente da Fundação que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Côa desde de 2017.

Bruno Navarro era professor e investigador especializado em história contemporânea, doutorado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa com uma tese sobre o contributo da engenharia portuguesa para a projeção do império colonial nas primeiras décadas do século XX.

Tinha 43 anos e foi um grande impulsionador na nova dinamização do Museu do Côa e do Parque Arqueológico. O seu desaparecimento deixou consternada e surpreendida toda a comunidade do Vale do Côa.