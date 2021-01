Prémios Vale Pastor atribuídos no Dia Mundial do Queijo

No passado dia 20 de janeiro celebrou-se o Dia Mundial do Queijo e para marcar a data foram atribuídos os prémios “Vale Pastor” a 68 produtores de leite da região das Beiras e Serra da Estrela, no valor total de 187.500 euros.

O “Vale Pastor” é um incentivo no valor de 5.000 euros atribuído a oito alunos que concluíram com sucesso a frequência da “Escola de Pastores” e que se encontram instalados ou que se pretendem instalar na atividade da agro pastorícia. Por sua vez, o “Vale Pastor+”, de 2.500 euros, foi atribuído a 60 produtores de leite fornecedores de queijarias que fabricam queijo com DOP e que apresentaram «a concurso o leite de melhor qualidade», adianta a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) em comunicado enviado a O INTERIOR. Os vales que pretendem incentivar e melhorar a atividade agro pastorícia surgem no âmbito do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro e foram atribuídos pela Inovcluster e pelas Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela, da Região de Coimbra e de Viseu Dão Lafões, parceiras do projeto.