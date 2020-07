Esplanadas fecham Rua Francisco de Passos (Guarda) ao trânsito durante o dia

Depois da Praça Velha, onde quatro espaços de esplanadas abrem esta sexta-feira, a Câmara da Guarda autorizou os comerciantes da Rua Francisco de Passos, também conhecida por Rua Direita, a instalarem esplanadas na via pública.

Para tal, a partir de sábado e até final de agosto, a circulação rodoviária naquela artéria do centro histórico vai estar condicionada entre as 11 e as 23 horas de forma a permitir o funcionamento daquele serviço de apoio a restaurantes, cafés e bares ali existentes cujos proprietários tinham sugerido a ideia à autarquia.

A restrição já vigora esta sexta-feira para permitir a instalação das estruturas necessárias. Durante este período, a rua só abrirá para cargas e descargas entre as 23 e as 11 horas.