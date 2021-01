Escola Velha de Gouveia sugere rede cultural para ultrapassar dificuldades

O presidente do Teatro Escola Velha de Gouveia defende a criação de uma rede cultural para ultrapassar as dificuldades do setor devido à pandemia.

“Vivemos numa sociedade onde a cultura e as associações culturais dependem de todos. Ninguém está na cultura sozinho e sozinho ninguém faz cultura, e é por isso que precisamos de uma verdadeira rede, onde todos seguram todos, e, por isso, somos mais fortes», desafia Carlos Bernardo numa carta aberta divulgada esta segunda-feira. Com o título “A Cultura Chora”, a missiva propõe, como solução possível para o setor cultural da região, «a construção de uma rede unificadora e construtiva, orientada para o bem e para o crescimento de todos os que a integrem». O projeto terá de envolver autarquias e a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, entre outras entidades.