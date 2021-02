O Hospital da Guarda esgotou esta sexta-feira a capacidade para internamento de doentes Covid nos cuidados intensivos.

Segundo fonte da Unidade Local de Saúde (ULS), as duas áreas do Serviço de Medicina Intensiva estão com uma taxa de ocupação de 100 por cento, estando ocupadas as 16 camas existentes. Já no internamento Covid estão ocupadas 117 das 120 camas.