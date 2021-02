Carlos Pinto absolvido no caso do blogue “Pelourinho 2013”

O antigo presidente da Câmara da Covilhã, Carlos Pinto, foi absolvido pelo Tribunal de Castelo Branco no caso do blogue anónimo “Pelourinho 2013”.

O histórico autarca do PSD estava indiciado pela autoria das publicações daquela página que atacava e criticava o atual presidente do município, o socialista Vítor Pereira, que se constituiu assistente no processo. O autarca socialista terá mesmo contratado um consultor de segurança informática para tentar identificar o autor do blogue, facto que comunicou posteriormente à Polícia Judiciária, que também realizou perícias que levaram a concluir que o acesso à Internet associado ao blogue estava em nome de Carlos Alberto Pinto. Em consequência, o Ministério Público acusou Carlos Pinto de 12 crimes de difamação por ser, alegadamente, o autor de textos publicados entre 2013 e 2015, factos que o tribunal não deu agora como provados.

O referido blogue está inativo desde agosto de 2016. Contactado pela Rádio Cova da Beira, o atual vereador do movimento independente “De Novo Covilhã”, que sempre negou ser o autor do blogue, declarou apenas que «esta sentença corresponde ao que sempre esperei».